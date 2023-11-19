Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник не допоможе команді в останній грі без турнірної ваги.

Збірна Англії завершуватиме відбірковий раунд чемпіонату Європи-2024 гостьовим матчем проти Північної Македонії, у якому турнірні задачі не вирішуватиме жодна з команди.

Але під час підготовки до протистояння Гарет Саутгейт усе одно отримав невтішну новину щодо кадрової обойми "трьох левів".

Розташування англійців залишив захисник та капітан Ньюкасла Кіран Тріпп’єр, указавши на певні "особисті причини" такого рішення.

33-річний виконавець до цього відіграв повний матч проти Мальти (2:0) на звичній для себе позиції праворуч у захисті.

Таким чином до гри в Скоп’є в Англії готуватиметься 22 футболісти.

Матч Північна Македонія — Англія відбудеться 20 листопада, о 21:45.