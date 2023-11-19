Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
19 листопада 2023, 20:20
Угорщина — Чорногорія 3:1 Відео голів та огляд матчу 19.11.2023
Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи-2024, що відбувся 19 листопада 2023 року, 16:00.
Угорщина — Чорногорія, getty images
19 листопада 2023, 20:20
У заключному матчі відбору на ЄВРО-2024 в групі G збірна Угорщини здобула впевнену перемогу над Чорногорією з рахунком 3:1.
Угорці ще раніше гарантували собі путівку на чемпіонат Європи, тоді як чорногорці у підсумку фінішували третіми в таблиці, не зумівши випередити Сербію.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Угорщина — Чорногорія в 10 турі відбору на ЄВРО-2024:
Угорщина — Чорногорія 3:1
Голи: Собослаї, 67, 68, Надь, 90+3 — Рубежич, 36