Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи-2024, що відбувся 19 листопада 2023 року, 16:00.

У заключному матчі відбору на ЄВРО-2024 в групі G збірна Угорщини здобула впевнену перемогу над Чорногорією з рахунком 3:1.

Угорці ще раніше гарантували собі путівку на чемпіонат Європи, тоді як чорногорці у підсумку фінішували третіми в таблиці, не зумівши випередити Сербію.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Угорщина — Чорногорія в 10 турі відбору на ЄВРО-2024:

Угорщина — Чорногорія 3:1

Голи: Собослаї, 67, 68, Надь, 90+3 — Рубежич, 36