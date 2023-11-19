Команди здолали своїх опонентів.
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19 листопада 2023, 23:59
У рамках десятого туру відбору на Євро-2024 у групі J відбулися два поєдинки.
Португалія здобула десяту перемогу поспіль, здолаючи Ісландії. У паралельній зустрічі Словаччина впоралася з Боснією та Герцеговиною.
Португалія – Ісландія 2:0
Голи: Фернандеш 37, Орта 66
Португалія: Кошта – Маріу (Геррейро 62), Діаш, Інасіу, Канселу (Невес 87) – Отавіу (Вітінья 75), Пальїнья, Фернандеш – Сілва (Орта 62), Роналду, Фелікс (Брума 87)
Ісландія: Вальдімарссон – Херманссон, Інгасон, Палссон, Торарінссон – Сігурдссон, Йоганнессон (Траустасон 62), Віллумссон (Еллертссон 62) – Торстейнссон (Гудйонсен 62), Фіннбогасон (Оскарсслг 46), Гудмундссон
Попередження: Пальїнья 54, Фелікс 84 – Йоганнессон 28, Торстейнссон 32, Віллумссон 46, Гудмундссон 54.
Боснія і Герцеговина – Словаччина 1:2
Голи: Грошовскі 49 – Боженік 52, Шатка 71.