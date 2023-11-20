Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 19 листопада 2023 року, 21:45.

У матчі десятого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Шотландії на Гемпден Парк у Глазго розписала мирову з Норвегією та остаточно вийшла з конкуренції проти Іспанії в боротьбі за першу сходинку квінтету A.

Для того, щоб хоч на щось сподіватись, команді Стіва Кларка потрібно було виключно перемагати, але проблеми з цим почали виникати вже на початку гри, коли суперники швидко відкрили рахунок.

А вже незабаром команди влаштували справжню гольову перестрілку, яка завершилась чотирма голами в обидва боки ще до настання перерви.

Видовище продовжилось і в другій половині гри, тоді як Шотландія забила першою після відновлення протистояння, але зрештою так і не втримала перемогу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шотландія — Норвегія в 10 турі відбору на Євро-2024:

Шотландія — Норвегія 3:3

Голи: Макґінн (13, з пенальті), Естіґор (33, автогол), Армстронґ (59) — Деннум (3), Ларсен (20), Ельюнуссі (86).

Шотландія: Кларк — Паттерсон, Гендрі, Маккенна, Тейлор — Мактоміней, Макґреґор (Шенкленд, 89) — Армстронґ (Крісті, 71), Макґінн (Джек, 79), Маклін (Ферґюсон, 71) — Браун (Дайкс, 71)

Норвегія: Селвік — Рієрсон, Айєр, Естіґор, Бйоркан — Берґе, Берґ, Аурсенс (Ельюнуссі, 60) — Бобб (Педерсен, 89), Ларсен, Деннум (Торстведт, 60)

Попередження: Маккенна (79) — Айєр (10), Берґ (45), Берґе (59).