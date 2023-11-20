Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стала відома офіційна заявка "синьо-жовтих" на поєдинок відбору на ЄВРО-2024.

У рамках десятого туру відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України зіграє в Леверкузені проти Італії.

Україна — Італія. Напередодні

Як повідомляє УАФ, тренерський штаб Сергія Реброва визначився зі списком гравців, які можуть зіграти в цьому протистояння.

Заявка збірної України на матч з Італією:

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Валерій Бондар, 4. Олександр Сваток, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгій Судаков, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Данило Сікан, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Піхальонок, 19. Олександр Тимчик, 20. Олександр Зубков, 21. Владислав Дубінчак, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Так, серед сюрпризів слід відзначити відсутність в заявці універсала Олександра Караваєва, захисника Максима Таловєрова та опорного півзахисника Єгора Назарини.

Матч Україна — Італія відбудеться сьогодні, 20 листопада, о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за подіями цього матчу в нашому текстовому онлайні.