Дізнайся, де дивитися пряму трансляцію поєдинку кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між двома національними командами.
Getty Images
18 листопада 2023, 09:31
У понеділок, 20 листопада, відбудеться матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між збірними України та Італії. Гра пройде у Леверкузені на стадіоні БайАрена.
Для обох команд це буде визначальний матч відбору до чемпіонату Європи-2024, оскільки вони мають однакову кількість залікових балів (по 13) та претендують лише на одну перепустку на міжнародний форум.
Українці та італійці вже зустрічались у рамках поточного відбіркового циклу — "Скуадра Адзурра" перемогла з рахунком 2:1.
Збірна Італії під час листопадової міжнародної павзи обіграла Північну Македонію (5:2), тоді як Україна перемогла польську Легію в товариській зустрічі (2:0).
Де дивитись матч Україна — Італія?
У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс MEGOGO. На телебаченні транслювати матч будуть усі регіональні телеканали Суспільного. Початок гри о 21:45 за київським часом.