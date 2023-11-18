Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дізнайся, де дивитися пряму трансляцію поєдинку кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між двома національними командами.

У понеділок, 20 листопада, відбудеться матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між збірними України та Італії. Гра пройде у Леверкузені на стадіоні БайАрена.

Для обох команд це буде визначальний матч відбору до чемпіонату Європи-2024, оскільки вони мають однакову кількість залікових балів (по 13) та претендують лише на одну перепустку на міжнародний форум.

Українці та італійці вже зустрічались у рамках поточного відбіркового циклу — "Скуадра Адзурра" перемогла з рахунком 2:1.

Збірна Італії під час листопадової міжнародної павзи обіграла Північну Македонію (5:2), тоді як Україна перемогла польську Легію в товариській зустрічі (2:0).

Де дивитись матч Україна — Італія?

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс MEGOGO. На телебаченні транслювати матч будуть усі регіональні телеканали Суспільного. Початок гри о 21:45 за київським часом.