Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На нас очікує вирішальний матч відбору.

Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко поділився своїми враженнями від відбору до Євро-2024 та згадав вересневий матч проти збірної Італії.

"Ми досі в грі. Це найважливіше для нас.

На останньому зборі національної команди, головний тренер сказав нам, що після жеребкування ніхто не розраховував, що ми будемо до останнього туру боротися за вихід на Євро. Виходячи з того де ми зараз, я вважаю, що збірна добре провела цей відбір.

Лише гра покаже чи стали ми сильшими після першого матчу з італійцями, чи ні, поки нічого не можу сказати. Єдине, що можу відзначити, ми тоді грали другу гру на зборі, другу поспіль проти топ-команди. Було важко відновитись, навіть не фізично, а ментально. Тим більше ми грали на Сан-Сіро.

Ми в кожній грі намагаємось віддавати всі сили. З італійцями ми не ходили пішки, про це свідчить статистика того матчу. Ми намагалися повністю віддаватися на полі. Думаю, що це важкувато, коли ти граєш другу гру за короткий промижок часу на такому рівні.

Зараз все навпаки. Тепер вони грають другий матч поспіль. Думаю це буде нашою перевагою. Але це так, на листочку написано. Подивимося, як буде у грі.

В першому матчі вони дуже агресивно, великою кількістю гравців атакували наші зони. А коли вони атакували зони, у них з'являвся простір на флангах через що їм вдавалося легше розгоняти свої атаки", — наводить слова Миколенка YouTube УАФ.

Вирішальний матч відбору до Євро-2024 між збірними України та Італії відбудеться сьогодні у Леверкузені о 21:45 за київським часом. Для прямого виходу в фінальну частину чемпіоната Європи, команді Сергія Реброва потрібна лише перемога.