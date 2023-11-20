Завершилися поєдинки 10 туру відбору на чемпіонат Європи.
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20 листопада 2023, 23:53
Відбулася низка поєдинків у заключному турі кваліфікації на Євро-2024.
Північна Македонія відібрала очки в Англії, Чехія впоралася з Молдовою, Албанія та Фарери зіграли внічию, Словенія здолала Казахстан, Північна Ірландія — Данію, а Фінляндія на виїзді впоралася з Сан-Марино.
Північна Македонія — Англія 1:1
Голи: Барді 41 — Атанасов 59 (аг)
Англія: Пікфорд — Льюїс, Гуехі, Магуайр, Вокер — Райс, Александер-Арнольд (Філліпс) — Гріліш (Рашфорд), Фоден, Сака (Палмер) — Воткінс (Кейн)
Північна Македонія: Дімітрієвскі — Мусліу, Серафімов, Манев — Аліоскі, Алімі (Костадінов), Атанасов (Елезі), Барді, Дімоскі (Ашковскі) — Ельмас, Міовскі (Рістовскі)
Предупредження: Ельмас, Льюїс, Александр-Арнольд.
Словенія – Казахстан 2:1
Голи: Шешко 41 (пен), Вербич 86 – Оразов 48
Словенія: Облак, Стоянович, Карничник, Блажич, Бійол, Янжа (Дркушич, 87), Гнезда-Черін, Елшник, Шпорар (Куртич, 87), Шешко, Млакар (Вербич, 72)
Казахстан: Шацький, Бистров, Малий, Марочкін, Аліп, Вороговський, Чесноков (Свиридов, 81), Бейсебеков (Тапалов, 82), Оразов, Куат (Кенесов, 64), Самородов.
Північна Ірландія – Данія 2:0
Голи: Прайс 60, Чарльз 81
Північна Ірландія: Хазард, Хьюм, Макнейр, Тоул, Браун, Льюїс, Прайс (Сміт, 78), Севілл (Томпсон, 82), Чарльз, Чарльз (Уошингтон, 87), Тейлор (Макменамін, 78)
Данія: Шмейхель, Р. Крістенсен, А. Крістенсен, Андерсен, Крістіансен, Єнсен (Ділейні, 61), Юлманд (Вінд, 73), О`Райлі (Хейб'єрг, 61), Ліндстрьом (Поульсен, 56), Дарамі (Вестергор, 61), Дольберг.
Сан-Марино – Фінляндія 0:2
Голи: Сойрі 50, 58.
Чехія – Молдова 3:0
Голи: Доудера (14), Хори (72), Соучек (90).
Албанія – Фарерські острови 0:0.