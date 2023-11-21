Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершилися ще два кваліфікаційні поєдинки чемпіонату Європи у Німеччині.

У рамках десятого туру групового етапу відбору до Євро-2024 у Німеччині відбулися ще два поєдинки. Збірна Гібралтару приймала збірну Нідерландів на Ештадіу Алгарве у Португалії, а збірна Франції гостювала у збірної Греції на Ая-Софія Стедіум в Афінах.

Гості вийшли вперед на 10-й хвилині завдяки голу Стенгса. Віффер подвоїв перевагу Нідерландів через 13 хвилин, а Копмейнерс поставив крапку у першому таймі на 38-й хвилині. У другій половині зустрічі Стенгс відзначився ще двома голами, оформивши хет-трик, а Гакпо, який вийшов з лави запасних, встановив підсумковий рахунок.

Гібралтар — Нідерланди 0:6

Голи: Стенгс, 10, 50, 62, Віффер, 23, Копмейнерс, 38, Гакпо, 81

Попередження: Де Гаро, 83 — Тезе, 45

Нідерланди: Вербрюгген — Тезе, де Врей, ван Дейк (Гато, 46), Гартман (Сімонс, 63) — Віффер, Копмейнерс, Веерман (Рейндерс, 46) — Стенгс, Веггорст (Даллінга, 46), Мален (Гакпо, 77)

Французи після знищення Гібралтару у минулому турі не зуміли впоратися з Грецією. Першими забили все ж гості, але по перерві греки двічі відзначилися протягом 5-ти хвилин. Французька збірна зрівняла рахунок, але вдруге у матчі вийти вперед не встигла.

Греція — Франція 2:2

Голи: Бакасетас, 56, Яннідіс, 61 — Коло Муані, 42, Фофана, 74

Попередження: Бухалакіс, 34, Рецос, 40, Яннідіс, 75 — Дембеле, 34, Фофана, 55, Грізманн, 90+2

Греція: Влаходімос — Рецос, Мавропанос, Хацидіакос — Рота (Саліакас, 85), Бакасетас (Константеліас, 86), Бухалакіс, Галанопулос (Александропулос, 66), Яннуліс — Масурас (Павлідіс, 77), Яннідіс (Зека, 77)

Франція: Самба — Л. Ернандес (Дісасі, 85), Кунде (Клосс, 64), Саліба, Т. Ернандес — Рабьо, Фофана — Дембеле (Коман, 64), Грізманн, Коло Муані (Мбаппе, 64) — Жиру (Тюрам, 70)

Підсумкова турнірна таблиця групи виглядає наступним чином: