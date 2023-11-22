Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершилися ще три кваліфікаційні поєдинки чемпіонату Європи у Німеччині.

У рамках десятого туру групового етапу відбору до Євро-2024 у Німеччині відбулися ще три поєдинки.

Ізраїль скромно розібрався з Андоррою, лише раз відзначившись без допомоги суперника.

Андорра — Ізраїль 0:2

Голи: Сервос, 29 (автогол), Кінда, 81

Попередження: Фернандес, 37, Рамос, 44, Пуйоль, 88, Сервос, 90+1 — Кінда, 88

Ізраїль: Дан. Перец — Коен, Лемкін (Арад, 46), Шломо, Давідзада — Кінда (Сафурі, 89), Дор Перец (Глейзер, 61), Каніховські — Халайлі (Горно, 46), Барібо (Вайссман, 74), Давід

Білорусь досить неочікувано здолала Косово на виїзді. Єдиний гол у матчі на рахунку Антілевського.

Косово — Білорусь 0:1

Гол: Антілевський, 43

Попередження: Гисені, 61, Кореніца, 79, Зекірі, 83, Войвода, 86, Кастраті, 88 — Малькевич, 40, Скавиш, 45, Павлюченко, 90+1, Корзун, 90+5

Румуни за рівної гри зуміли втримати вдалий результат у матчі за Швейцарією. Перемогу їм подарував результативний удар Алібека.

Румунія — Швейцарія 1:0

Гол: Алібек, 50

Попередження: Марін, 2, Моруцан, 48, Хаджі, 90+3, Банку, 90+5 — Джака, 54, Аканджі, 90+3

Румунія: Молдован — Раціу, Дрегушин, Бурке, Банку — Станчу (Олару, 82), Чікелдеу (Р. Марін, 64), М. Марін, Моруцан (Хаджі, 64), Коман (Дрегуш, 72) — Алібек (Пушкаш, 82)

Швейцарія: Мвого — Гарсія (Угрінич, 62), Аканджі, Ельведі, Родрігес — Ебішер (Фройлер, 84), Джака, Ндоє — Шакірі (Штеффен, 62), Окафор (Амдуні, 62), Варгас (Зекірі, 81)

Підсумкова турнірна таблиця групи виглядає наступним чином:



