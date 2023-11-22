Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 21 листопада 2023 року, 21:45.

У матчі десятого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Уельса на стадіоні Кардіфф Сіті зіграла внічию проти Туреччини та поступилась у боротьбі за прямі путівки на міжнародний форум (1:1).

Господарі поля швидко відкрили рахунок, однак не виявили бажання закріпити власну перевагу, за що були покарані посеред другого тайму.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Уельс — Туреччина в 10 турі відбору на Євро-2024:

Уельс — Туреччина 1:1

Голи: Вільямс, 7 — Язиджи, 70 (пен.)

Уельс: Ворд — Робертс, Локаєр, Девіс, Родон — Бродгед (Брукс, 61), Дж. Джеймс, Ампаду, Вільямс (Мур, 84) — Джонсон, Вілсон (Ден. Джеймс, 80).

Туреччина: Чакир (Баїндир, 33) — Кадіоглу, Акайдин, Бардакджі, Озкачар (Челік, 46) — Юксек — Сари (Айхан, 78), Омюр (Язиджи, 33), Озджан, Актюркоглу — Їлмаз (Їлдиз, 59).

Попередження: Джонсон, Девіс, Робертс, Ворд — Язиджи, Челік, Актюркоглу, Озждан, Баїндир.