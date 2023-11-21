Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Роба Пейджа знову може стати суперником збірної України на шляху до великого міжнародного турніру.

Збірна України не впоралась із своїм завданням на кваліфікаційний раунд чемпіонату Європи-2024, так і не зумівши обіграти Італію в заключній грі групи C. Однак на цьому відбірковий цикл ще не завершувався, бо попереду був заключний ігровий день із не менш цікавими протистояння. Зокрема, у групі D ще не було визначено володаря другої перепустки, тоді як на неї претендували Хорватія та Уельс.

Із невеликою перевагою команди Златко Далича у виглядів двох залікових балів станом на момент початку заочної дуелі. І допоки "картаті" виконували покладене на них завдання в двобої проти Вірменії в домашній грі, "дракони" приймали в Кардіффі Туреччину, яка вже виборола путівку до фінальної частини, але ще могла опинитись на другій сходинці у випадку перемоги Хорватії, яка жодним чином не влаштовувала футболістів Роба Пейджа.

Власне, саме тому господарі й вирішили швидко зробити перший крок у звітному протистоянні, аби потім уже більш вільно почувати себе за ходом гри. Туреччина подібні сміливі дії суперників зустріла ніяк — от просто ніяк, без жодного спротиву та належної реакції. І якщо Бродгед першим пострілом здалеку з лівого флангу поцілив повз протилежну стійку, то Вільямс уже на сьомій хвилині пробив за тим самим напрямком як слід.

Проблема гостей полягала в тому, що вони ніяк не могли віднайти баланс у своїй грі. Постійно Уельс загрожував широкими флангами завантажувати м’ячі до штрафного й там шукати власного щастя, тоді як суперники на це просто дивились і не могли нічого запропонувати у відповідь. Чи довго так могло тривати? Вінченцо Монтелла вирішив не випробовувати власну долю й скористався слотом для замін, коли у випадковій ситуації зазнав пошкодження ноги воротар Чакир.

А потім італійський фахівець додав ще свіжого Челіка поперерві, тож Туреччина всім виглядом намагалась продемонструвати, що гру для неї ще не завершено. Як не дивно, Уельс, уже знаючи, що Хорватія повела в рахунку в паралельній грі, не зробив абсолютно нічого для того, аби убезпечити власні позиції. Гості ж натомість знали, що тимчасово перемістились на другу сходинку, а це вже було реальною загрозою для них перед жеребкуванням.

Саме тому команда Монтелли дограла до останнього та зрештою здобула право на пенальті через фол Девіса проти Їлдиза в центрі штрафного під час закидання з глибини лівого флангу. Цікаво, що до цього в господарів було кілька схожих моментів під час атак, але бригада арбітрів не була такою ж рішучою. Язиджи тим часом із позначки спокійно переграв воротаря ударом низом у правий кут.

Надалі ми не побачили, за рахунок чого валлійці хотіли б відігратись. Пасивність в атаці від них та якась невпевнена спроба масованого штурму наприкінці гри — ось і все, на що була здатна команда Пейджа, тож її місце — у боротьбі в плей-оф Ліги націй УЄФА, тоді як Туреччина все ж таки буде в другому кошику.

ГРУПА D 1 Туреччина 8 5 2 1 14 7 7 17 2 Хорватія 8 5 1 2 13 4 9 16 3 Уельс 8 3 3 2 10 10 0 12 4 Вірменія 8 2 2 4 9 11 -2 8 5 Латвія 8 1 0 7 5 19 -14 3



Уельс — Туреччина 1:1

Голи: Вільямс, 7 — Язиджи, 70 (пен.)



Уельс: Ворд — Робертс, Локаєр, Девіс, Родон — Бродгед (Брукс, 61), Дж. Джеймс, Ампаду, Вільямс (Мур, 84) — Джонсон, Вілсон (Ден. Джеймс, 80).



Туреччина: Чакир (Баїндир, 33) — Кадіоглу, Акайдин, Бардакджі, Озкачар (Челік, 46) — Юксек — Сари (Айхан, 78), Омюр (Язиджи, 33), Озджан, Актюркоглу — Їлмаз (Їлдиз, 59).



Попередження: Джонсон, Девіс, Робертс, Ворд — Язиджи, Челік, Актюркоглу, Озждан, Баїндир