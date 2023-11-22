Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи-2024, що відбувся 21 листопада 2023 року, 21:45.

У заключному поєдинку відбору на Євро-2024 національна збірна Греції зіграла в результативну нічию з Францією.

Команди відзначилися в цьому протистоянні по два забитих м'ячі, проте якогось турнірного значення цей поєдинок не мав.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Греція — Франція в 10 турі відбору на Євро-2024:

Греція — Франція 2:2

Голи: Бакасетас, 56, Яннідіс, 61 — Коло Муані, 42, Фофана, 74

Попередження: Бухалакіс, 34, Рецос, 40, Яннідіс, 75 — Дембеле, 34, Фофана, 55, Грізманн, 90+2

Греція: Влаходімос — Рецос, Мавропанос, Хацидіакос — Рота (Саліакас, 85), Бакасетас (Константеліас, 86), Бухалакіс, Галанопулос (Александропулос, 66), Яннуліс — Масурас (Павлідіс, 77), Яннідіс (Зека, 77)

Франція: Самба — Л. Ернандес (Дісасі, 85), Кунде (Клосс, 64), Саліба, Т. Ернандес — Рабьо, Фофана — Дембеле (Коман, 64), Грізманн, Коло Муані (Мбаппе, 64) — Жиру (Тюрам, 70)