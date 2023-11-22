Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стівен Кенні працював із національною командою з квітня 2020 року.

Футбольна асоціація Ірландії на своїй сторінці у Facebook оголосила про відставку головного тренера національної команди Стівена Кенні.

"Після засідання ради директорів FAI може підтвердити, що Стівен Кенні не продовжить виконувати свою роль тренера чоловічої збірної.

Рада директорів та всі члени FAI хотіли б щиро подякувати Стівену та його помічникам за їхню важку працю, професіоналізм та непохитну відданість команді, вболівальникам та ірландському футболу. Бажаємо Стівену всіляких успіхів у майбутньому", — йдеться у заяві ФАІ.

52-річний ірландець працював із національною командою з квітня 2020 року. На його рахунку 40 матчів, 11 перемог, 11 нічиїх та 18 поразок при статистиці м'ячів 49:45.

Зазначимо, що збірна Ірландії не змогла пройти на Євро-2024, посівши четверте місце у своїй групі, випередивши лише Гібралтар. Попереду опинилися Франція, Нідерланди та Греція.