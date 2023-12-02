Наша команда може грати на трьох різних стадіонах.
Збірна України - Getty Images
02 грудня 2023, 20:36
Стало відомо, в яких містах зіграє Україна, в разі виходу на Євро-2024.
Якщо наша команда подолає плей-офф через Лігу націй, то стартує на Євро поєдинком проти Румунії на Альянц Арені в Мюнхені 17 червня.
В другому турі (21 червня) на Меркур Шпіль-Арені в Дюссельдорфі зустрінеться з Словаччиною.
Останній матч групового етапу для України пройде в Штутгарті на Мерседес-Бенц Арені, де вони 26 червня можуть зіграти з Бельгією.
Список груп на Євро-2024 було сформовано під час жеребкування у штаб-квартирі УЄФА.