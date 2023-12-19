Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Про це повідомив сам гравець, який продовжує відновлюватися після травми.

Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа заявив, що не допоможе збірній Бельгії на чемпіонаті Європи у Німеччині у 2024 році, передає Madrid Xtra.

Гравець продовжує відновлюватися після розриву хрестоподібної зв'язки, який стався у серпні. Він сподівається, що зможе зіграти хоча б один матч за "вершкових" наприкінці сезону.

"Через травму Євро для мене все одно не буде. Спочатку я маю відновитися на всі 100%, але краще не прив'язуватися до дат. Якщо мені пощастить, я зможу зіграти ще один матч у травні. Але навіть так я не буду на 100% готовим до великого турніру", — сказав 31-річний бельгієць.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що подібна травма спіткала також Давіда Алабу, який тепер теж пропустить Євро-2024.