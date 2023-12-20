Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Голкіпер збірної Бельгії розповів подробиці конфлікту з тренером.

Воротар мадридського Реала та збірної Бельгії Тібо Куртуа наразі відновлюється від важкої травми хрестоподібної зв’язки, тому для нього цей футбольний рік уже остаточно завершено.

Були сподівання, що досвідчений гравець усе одно зможе відновитись від травми до чемпіонату Європи-2024 й поїде на міжнародний форум разом із своєю національною командою, але напередодні сам голкіпер спростував цю можливість.

Окрім цього, Куртуа розповів про дуже пікантні моменти у відносинах із головним тренером "Червоних дияволів" Доменіко Тедеско, що мали місце ще під час червневої міжнародної павзи та матчів проти Австрії (1:1) та Естонії (3:0).

"Ну, перш за все, я хотів би вибачитися за цей свій учинок. Це було неправильне рішення — поїхати з табору збірної після матчу з Австрією.

Я хотів би вибачитись перед командою й особливо перед уболівальниками. Я думаю, що саме ці дві групи були найбільш шоковані. Тому я на 100% широ прошу в них вибачення.

Слухайте, якби мій відхід стосувався виключно капітанської пов’язки в збірній, я б уже залишив команду ще в березні, коли Тедеско обрав Де Брюйне капітаном.

Кевін — капітан? Без проблем. Але тоді у нас були ще варіанти накшталт Ромелу Лукаку чи мене, віце-капітана.

Коли Тедеско сказав, що Ромелу буде капітаном у матчі проти Австрії, а я мав би бути капітаном у грі проти Естонії у вівторок, у мене всередині щось зламалось.

Я більше не міг цього витримати. Той факт, що я більше не відчував вдячності від федерації та тренера, змусив щось вибухнути всередині мене.

Тренер не доклав жодних зусиль, щоб знайти рішення, а просто сказав, що все розповість про всі наші приватні розмови пресі. Таким чином він хотів тиснути на мене, щоб я не поїхав назад до клубу, і погрожував мені.

Це просто нісенітниця, тому що це була приватна розмова поміж нами двома. Логічно, що в такому випадку виникає порушення довіри між гравцем і тренером.

Тедеско хотів почати атаку на мене, про яку він оголосив напередодні того збору. От я собі й подумав: "Давай, уперед!". Подібні вчинки не допомагають, а лише створює підстави для руйнування довіри. Більше того, наступного дня все просочилось у пресу, і я знаю, що це було зроблено самим Тедеско.

Чи буду я ще колись грати за збірну після цього? Не знаю, двері точно не зачинені.

Побачимо. Зрештою, у футболі ніщо не триває вічно. Для мене не проблема — з'ясувати стосунки, як дві дорослі людини. Але де золота середина після такого порушення довіри?", — заявив бельгійський виконавець.

Наступний офіційний матч збірна Бельгії проведе вже в рамках групи з можливою участю збірної України.