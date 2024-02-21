Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Боснійська національна команда може посилитися гравцем Бундесліги.

Центральний півзахисник Кельна Деніс Гусейнбашич змінив футбольне громадянство і тепер може виступати за збірну Боснії і Герцеговини, повідомляє офіційний сайт футбольного Союзу країни.

У ФІФА прийняли прохання 22-річного гравця дозволити йому виступати за боснійську національну команду. Сам він народився у Німеччині, місті Ербах-ім-Оденвальд, що підпорядковується округу Дармштадт.

Раніше Гусейнбашич представляв збірну Німеччини U21, за яку встиг провести 5 матчів, відзначившись 2 голами.

У поточному сезоні півзахисник взяв участь у 18 матчах Кельна у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 3 асисти.

Нагадаємо, матч у рамках півфіналу відбору до Євро-2024 між збірними Боснії і Герцеговини та України відбудеться вже за місяць, 21 березня.