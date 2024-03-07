Відбудеться прес-конференція з головним тренером національної команди Сергієм Ребровим.
Збірна України - Getty Images
07 березня 2024, 17:57
У будинку футболу 8 березня відбудеться прес-конференція за участі головного тренера збірної України Сергія Реброва, де буде оголошено заявку команди на матчі плей-оф до Євро-2024.
Початок буде о 11:00 за київським часом.
Спершу збірна України зіграє з Боснією та Герцеговиною 21 березня у Зениці, а далі проведе матч у Вроцлаві з тріумфатором пари Ізраїль — Ісландія 26 березня.
Пряма трансляція з конференції головного тренера збірної України: