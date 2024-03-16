Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравець має нестабільну ігрову практику в цьому сезоні.

Кількома днями раніше стало відомо про те, що боснійський центральний захисник швейцарського Базеля Адріан-Леон Барішич не допоможе своїй національній збірній у плей-оф кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.

Нагадаємо, що на "драконів" очікує дуель проти України.

Для того, аби відновити кадровий потенціал власної команди, головний тренер наших майбутніх суперників Саво Мілошевич запросив до лав національної команди центрального захисника польського Ракува Аднана Ковачевича.

30-річний виконавець улітку минулого року долучився до "червоно-синіх" у якості вільного агента на тлі виступів за угорський Ференцварош.

За цей час Ковачевич устиг зіграти вже в 21 матчі (1445 хвилин).

У його кар’єрі також був досвід виступів за боснійські Травник та Сараєво, а також польську Корону Кельці.

Матч Боснія — Україна відбудеться 21 березня.