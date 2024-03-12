Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник збірної БіГ Адріан-Леон Барішич не допоможе своїй збірній у матчі відбору до Євро-2024.

Захисник збірної Боснії та Герцеговини Адріан-Леон Барішич не зможе зіграти в матчі відбору на Євро-2024 проти України, повідомляє blue News.

За інформацією джерела, футболіст пошкодив спину в останньому матчі за Базель та вибув на кілька тижнів. Раніше став відомий склад збірної Боснії і Герцеговини.

Наразі в розпорядженні головного тренера Саво Мілошевича 4 центрбека.

Адріан-Леон Барішич провів у збірній БіГ 4 матчі.

Матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня о 21:45. У разі перемоги, збірна України зіграє проти переможця пари Ізраїль — Ісландія.