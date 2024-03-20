Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної України відповів на запитання журналістів.

Відбулася пресконференція головного тренера збірної України Сергія Реброва перед матчем проти Боснії і Герцеговини у рамках півфіналу плей-оф відбору до Євро-2024 у Німеччині.

Керманич "синьо-жовтих" зазначив, що добре знає свого опонента зі збірної Боснії і Герцеговини Саво Мілошевича.

"Я добре знаю Саво із часів, коли з ним грав. Я думаю, він хороша людина. Але я не знаю, який він тренер. Він провів лише декілька матчів на чолі національної збірної, змінив чимало гравців, часом і структуру гри. Я поважаю Саво, але ми приїхали сюди не як друзі. До гри й після я, звичайно, бажаю йому всього найкращого, але в нас наразі різні завдання", — сказав Ребров.

Головний тренер української національної команди також відповів на запитання щодо готовності до гри вінгера Віктора Циганкова.

"Ми подивимося, як він почуватиметься, у нас ще є день. Подивимося, як він почуватиме себе на тренуванні. Але ми взяли із собою 28 футболістів, є гравці, здатні зіграти на цій позиції. Звичайно, Віктор дуже важливий виконавець, ми сподіваємося на його швидке повернення", — заявив він.

Ребров також поділився очікуваннями від завтрашнього поєдинку.

"Ми всі розуміємо, що це буде важка гра на виїзді. Боснія стала п'ятою у своїй групі кваліфікації, але до цього матчу будь-яка команда може підготуватися й показати найкращий футбол. Ми готуємося до важкої гри. Боснія і Герцеговина — сильна команда з хорошими футболістами. Ми повинні поважати опонента, але концентруватися на собі", — підкреслив спеціаліст.

Він додав, що за час підготовки до матчу з БіГ ніхто з гравців не отримав пошкоджень.

"За цей тиждень не було якихось пошкоджень, усі відновлюються, готуються. Для мене завжди дуже важке питання — хто не потрапить до заявки. Я бачу тренувальний процес — усі хлопці все розуміють, працюють дуже потужно. Тож це буде важке рішення", — зазначив Ребров.

У пресконференції також взяв участь захисник збірної України Олександр Зінченко. Перш за все, він теж поділився своїми очікуваннями від поєдинку.

"Звичайно, ми знаємо, що буде важко, оскільки в них чудова команда, є досвідчені гравці, які можуть поділитися своїм досвідом з іншими. Звичайно, кожна національна команда грає краще перед своїми фанатами. Сподіваюся, ми покажемо нашу найкращу гру", — заявив гравець.

Він також прокоментував думку, що ця збірна України є найкращою за всі часи.

"Не знаю, хто може судити, яка команда краща. Ми залишимо цю справу для інших людей. У збірній України зараз змінюється покоління, є багато як молодих гравців, так і досвідчених. Я думаю, це чудовий мікс на даний момент. Я дуже сподіваюся, що наша команда досягне висот. Це те, у що ми віримо. Можна багато говорити, але інша справа — показати це на поле. Ми виберемо друге та спробуємо себе показати з найкращого боку", — сказав Зінченко.

Захисник підкреслив, що всі усвідомлюють відповідальність, яка на них лежить.

"Атмосфера чудова, ми всі розуміємо, навіщо сюди приїхали, усвідомлюємо відповідальність. Підготовка проходить належним чином. Сподіваюся, це все ми зможемо показати на полі. Щодо мого стану, то я почуваю себе добре фізично й психологічно, готовий на 100 відсотків", — сказав він.

Зінченко прокоментував те, що команда практикувала пробиття пенальті.

"Це правила гри. Якщо ми зіграємо внічию, то потім будуть додаткові тайми й пенальті. Звичайно, хотілось би досягти позитивного результату за 90 хвилин, але у футболі треба бути готовим до всього. Тому ми й практикували це на тренуваннях", — пояснив виконавець збірної України.

Нагадаємо, матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня, о 21:45 за київським часом. У разі перемоги команда Сергія Реброва зустрінеться в фіналі плей-оф з переможцем пари Ізраїль — Ісландія за путівку до фінальної частини Євро-2024 в Німеччині.