Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу плей-оф відбору на Євро-2024, що відбувся 21 березня 2024 року.

У рамках півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024 збірна Ісландії здобула доволі впевнену перемогу над Ізраїлем з рахунком 4:1 та отримала право поборотися за путівку в Німеччину у вирішальному раунді.

Суперником ісландської національної команди у фіналі плей-оф відбору на чемпіонат Європи стане збірна України, а матч цей відбудеться 26 березня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ізраїль — Ісландія у матчі плей-оф відбору на Євро-2024:



Ізраїль — Ісландія 1:4

Голи: Захаві, 31 (з пенальті) — Гудмундссон, 39, 83, 87, Траустасон, 42.

Ізраїль: Глазер, Даса, Мігел Вітор, Голдберг, Ревіво, Кінда (Сафурі, 62), Перец (Абу-Фані, 70), Каніховський (Глух, 46), Захаві, Тургеман, Халайлі (Абада, 71).

Ісландія: Вальдімарссон, Паульссон, Інгасон, Гретарссон, Торарінссон, Сігурдссон (Андерсон, 78), Траустассон (Йоуханнессон, 63), Гаральдссон, Віллумссон (Торстейнссон, 46), Гудмундссон, Оускарссон (Гудьонсен, 62).

Попередження: Захаві (73).

Вилучення: Ревіво (73).