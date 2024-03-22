Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ноєр номер один.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн повідомив, що Мануель Ноєр буде основним воротарем "бундестім". Цитує 36-річного німця Bayern & Germany.

"Ми прийняли рішення. На жаль, Ноєр отримав травму, але це всього лише розтягнення, і він вибув всього на десять днів, так що я не змінюватиму рішення.

Ноєр дуже добре грає вже довгий час, у Лізі чемпіонів та Бундеслізі. Головне – дати гравцю ясність. Те саме стосується інших, яких я планую використовувати в основному складі.

У розмові з Тер Штегеном я сказав, що щасливий, тому що у нас є два воротарі світового класу. Пояснив йому, що важливо, щоб він був поряд у цих двох матчах. Травма може статися будь-якої миті з ними обома. Але у рішенні нічого не змінюється. Ноєр — номер один в команді", — сказав керманич "бундестім".