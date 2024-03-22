Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар захисника щодо зустрічі з командою Сергія Станіславовича Реброва у стиковому матчі до Євро-2024.

Капітан збірної Ісландії Сверрар Інгасон розповів щодо зустрічі зі збірною України у стиковому матчі відбору на Євро-2024.

"Є декілька речей, які нам потрібно виправити до гри у вівторок, особливо в захисті, але в атаці у нас дуже талановиті молоді хлопці", — цитує Сверрара ресурс Visir.is.

"Альберт – божевільний. Цього сезону він блискуче грає в Італії, в одній з найкращих ліг світу. У матчі з Ізраїлем він показав, що у формі, і я просто радий за нього. Чудова гра від нього і всієї команди. Мені байдуже, з якою командою ми граємо. Ми маємо намір перемогти і вийти на чемпіонат Європи. Зробимо все можливе в грі з Україною, і я вірю, що ми зможемо вийти з неї переможцями".

Збірна Ісландії виграла у Ізраїля з рахунком 4:1 і вийшла до наступної стадії.