У березні форвард так і не зіграв за національну команду.
Гаррі Кейн, Getty Images
24 березня 2024, 09:54
Напередодні збірна Англії на Вемблі поступилась Бразилії в товариському матчі (0:1).
Участь у грі на боці команди Гарета Саутгейта не зміг взяти її провідний нападник, гравець мюнхенської Баварії Гаррі Кейн.
Річ у тім, що 30-річний виконавець отримав пошкодження гомілкостопу ще під час матчу 26 туру німецької Бундесліги проти Дармштадту (5:2), тому до лав національної команди прибув уже з травмою.
У підсумку, від травми Кейн так і не зміг відновитись належним чином, тому мюнхенська Баварія оголосила про його повернення до розташування клубу.
У Мюнхені на Гаррі очікує подальші процедури відновлення, і таким чином він уже точно не зіграє за Англію в товариській грі проти Бельгії 26 березня, а також ризикує пропустити Der Klassiker проти дортмундської Боруссії наступного вікенду.