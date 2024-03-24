Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У березні форвард так і не зіграв за національну команду.

Напередодні збірна Англії на Вемблі поступилась Бразилії в товариському матчі (0:1).

Участь у грі на боці команди Гарета Саутгейта не зміг взяти її провідний нападник, гравець мюнхенської Баварії Гаррі Кейн.

Річ у тім, що 30-річний виконавець отримав пошкодження гомілкостопу ще під час матчу 26 туру німецької Бундесліги проти Дармштадту (5:2), тому до лав національної команди прибув уже з травмою.

У підсумку, від травми Кейн так і не зміг відновитись належним чином, тому мюнхенська Баварія оголосила про його повернення до розташування клубу.

У Мюнхені на Гаррі очікує подальші процедури відновлення, і таким чином він уже точно не зіграє за Англію в товариській грі проти Бельгії 26 березня, а також ризикує пропустити Der Klassiker проти дортмундської Боруссії наступного вікенду.