Фахівець розглядає такий варіант.
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24 березня 2024, 22:58
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман не виключив, що може залишитися в національній команді після Євро-2024.
"Якби продовження було виключено, я б сказав про це. Це не виключено, але не є чимось само собою зрозумілим. Необхідно прояснити багато деталей.
Також хочу зазначити, що це не має жодного стосунку до фінансових питань", — цитує Нагельсмана ZDF.
Чинний контракт тренера розрахований до закінчення турніру.
Нещодавно сам Нагельсманн заявив, що може ще до Євро-2024 підписати контракт із клубом, якщо отримає серйозну пропозицію.