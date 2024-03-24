Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Фахівець розглядає такий варіант.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман не виключив, що може залишитися в національній команді після Євро-2024.

"Якби продовження було виключено, я б сказав про це. Це не виключено, але не є чимось само собою зрозумілим. Необхідно прояснити багато деталей.

Також хочу зазначити, що це не має жодного стосунку до фінансових питань", — цитує Нагельсмана ZDF.

Чинний контракт тренера розрахований до закінчення турніру.