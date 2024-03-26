Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу плей-оф відбору на Євро-2024, що відбувся 26 березня 2024 року.

У рамках фіналу плей-оф відбору на Євро-2024 збірна Грузія змогла здобути перемогу над Грецією та отримати путівку до фінальної частини майбутньої континентальної першості в Німеччині.

За підсумками основного та додаткового часу суддя зафіксував нулі на табло, а вже у серії пенальті більш успішними були підопічні Віллі Саньйоля.

Таким чином, збірна Грузії уперше в своїй історії зіграє на Євро.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Грузія — Греція у матчі плей-оф відбору на Євро-2024:

Грузія — Греція 0:0 (4:2 по пен.)

Грузія: Мамардашвілі — Квірквелія, Кашія, Двалі — Шенгелія (Цитаїшвілі, 86), Кітеїшвілі (Квеквескірі, 104), Кочорашвілі, Какабадзе — Чакветадзе (Давіташвілі, 104), Зівзівадзе (Мікаутадзе, 75), Кварацхелія (Квілітая, 109)

Греція: Влаходімос — Балдок (Рота, 61), Мавропанос, Хацидіакос (Рецос, 106), Цимікас — Бакасетас, Курбеліс (Сіопіс, 67), Манталос (Бухалакіс, 98) — Масурас, Яннідіс (Якумакіс, 91), Пелкас (Константеліас, 61)

Попередження: Зівзівадзе, Квірквелія — Балдок, Хацидіакос, Мавропанос, Константеліас, Рота