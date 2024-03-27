Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нульова нічия за підсумками основного часу та овертаймів, але неймовірна підтримка валлійських вболівальників не допомогла у "футбольній лотереї".

У фіналі плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна Польщі вирушила у гості до Вельсу, щоб визначити володаря останньої путівки до Німеччини на фінальний етап континентальної першості.

За підсумками основного та додаткового часу командам не вдалося реалізувати свої моменти, тому переможця визначала післяматчева серія пенальті.

У так званій "футбольній лотереї" усі гравці пробивали безпомилково, допоки під час п'ятого удару Деніел Джеймс не схибив, що означало лише одне: вихід збірної Польщі на Євро-2024, де вона зіграє в групі D з Нідерландами, Австрією та Францією.

Вельс — Польща 0:0 (пен. 4:5)

Вельс: Ворд, Вільямс, Мефам, Девіс, Родон, Робертс (Брукс 84, Броудхед 112), Ампаду, Вілсон, Джеймс Дж., Джонсон (Джеймс Д. 70), Мур

Польща: Щесни, Беднарек (Саламон 79), Давидович, Ківьор, Франковські, Сліш, Зелінські (Шиманські 101), Пйотровські (Романчук 106), Залевські, Свідерські (Пйонтек 80), Левандовські

Попередження: Джеймс Дж. 55, Мефам 98, 120+1 — Пйотровські 51, Залевські 72

Вилучення: Мефам 120+1 (друге попередження)

Реалізовані пенальті: Девіс, Мур, Вілсон, Вільямс — Левандовські, Шиманські, Франковські, Залевські, Пйонтек

Нереалізований пенальті: Джеймс Д. (сейв)