Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Голкіпер перебуває на межі від завершення міжнародних виступів.

Напередодні збірна Польщі здобула путівку на чемпіонат Європи-2024, обігравши Уельс у серії післяматчевих пенальті.

Вельс — Польща 0:0 (пен. 4:5) Відео та огляд матчу відбору на Євро-2024

Воротар "біло-червоних" Войцех Щесни після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"Кваліфікація до чемпіонату Європи? Ми просто виконали свій обов’язок. Чи щасливий я від цього? Звісно, що так. Але я завжди залишаюсь спокійним. До емоцій на полі та поза ним ставлюсь досить вільно, тому я щасливий, але не схвильований.

Для воротаря це завжди свято, коли справа доходить до пенальті. Серія — це те, про що ти мрієш подекуди роками, тому для мене брати в ній участь — це круто.

Зараз ми щасливі й водночас відчуваємо полегшення. Наприкінці на нас трохи тиснули, але коли справа доходить до пенальті — це вже просто лотерея.

Мені шкода валлійців, вони зіграли дуже хорошу і добротну гру. Ми повинні були без проблем пройти кваліфікаційний раунд ще на груповому етапі.

Але ми цього не зробили, тому тільки сьогодні ми виконали своє завдання. Це — важливо особисто для мене, тому що якби ми програли цю гру, я б, напевно, завершив свою кар’єру в національній збірній саме сьогодні ввечері.

Тож мушу сказати, що дійсно був певний додатковий тиск. Я вже грав кілька таких ігор зі схожими перспективами, і це завжди весела подія в моєму житті", — заявив польський виконавець.

На Євро-2024 збірна Польщі в групі зіграє проти Австрії, Франції та Нідерландів.