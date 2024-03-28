Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наразі національні команди можуть задіяти на континентальній першості 23 футболістів.

Спілка європейських футбольних асоціацій може збільшити кількість дозволених футболістів у заявках національних збірних під час майбутнього Євро-2024, яке пройде в Німеччині. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, зараз тренерські штаби можуть запросити до своїх складів на чемпіонат Євро 23 гравців, проте УЄФА може збільшити цю кількість до 26 виконавців.

Зазначається, що в УЄФА взяли до уваги побажання деяких керманичів збірних, включно з Гаретом Саутгейтом із Англії, і планують провести зустріч із іншими командами-учасницями для обговорення цього питання.

"Зустріч із командами-учасницями відбудеться 8 квітня, і тоді УЄФА вислухає думку тренерів. Будь-яка ідея в цьому відношенні буде потім розглянута та оцінена", — приводить джерело слова речника УЄФА.

Нагадаємо, що національна збірна України братиме участь на Євро-2024, де у групі E зустрінеться з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Зі складами усіх квартетів майбутнього чемпіонату Європи можете ознайомитися за цим посиланням.