Кваліфікаційний раунд майбутнього Євро-2024, яке відбудеться в Німеччині, офіційно підійшов до свого завершення, а ми у підсумку дізналися остаточний список усіх учасників континентальної першості та склади груп.

За підсумками фінальних матчів плей-оф відбору свої путівки на майбутній чемпіонат Європи отримали збірні України, Польщі та Грузії, які потрапили до квартетів E, D та F відповідно.

УСІ УЧАСНИКИ ТА СКЛАДИ ГРУП НА ЄВРО-2024

ГРУПА А

Німеччина
Шотландія
Угорщина
Швейцарія

ГРУПА B

Іспанія
Хорватія 
Італія
Албанія

ГРУПА C

Словенія
Данія
Сербія
Англія

ГРУПА D

Польща
Нідерланди
Австрія
Франція

ГРУПА E

Бельгія
Словаччина
Румунія
Україна

ГРУПА F

Туреччина
Грузія
Португалія
Чехія

Нагадаємо, 17 розіграш чемпіонату Європи пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня.