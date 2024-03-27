Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Збірна України зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.

Кваліфікаційний раунд майбутнього Євро-2024, яке відбудеться в Німеччині, офіційно підійшов до свого завершення, а ми у підсумку дізналися остаточний список усіх учасників континентальної першості та склади груп.

За підсумками фінальних матчів плей-оф відбору свої путівки на майбутній чемпіонат Європи отримали збірні України, Польщі та Грузії, які потрапили до квартетів E, D та F відповідно.

УСІ УЧАСНИКИ ТА СКЛАДИ ГРУП НА ЄВРО-2024

ГРУПА А

Німеччина

Шотландія

Угорщина

Швейцарія

ГРУПА B

Іспанія

Хорватія

Італія

Албанія

ГРУПА C

Словенія

Данія

Сербія

Англія

ГРУПА D

Польща

Нідерланди

Австрія

Франція

ГРУПА E

Бельгія

Словаччина

Румунія

Україна

ГРУПА F

Туреччина

Грузія

Португалія

Чехія

Нагадаємо, 17 розіграш чемпіонату Європи пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня.