Збірна України зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.
Збірна України, Getty Images
27 березня 2024, 00:58
Кваліфікаційний раунд майбутнього Євро-2024, яке відбудеться в Німеччині, офіційно підійшов до свого завершення, а ми у підсумку дізналися остаточний список усіх учасників континентальної першості та склади груп.
За підсумками фінальних матчів плей-оф відбору свої путівки на майбутній чемпіонат Європи отримали збірні України, Польщі та Грузії, які потрапили до квартетів E, D та F відповідно.
УСІ УЧАСНИКИ ТА СКЛАДИ ГРУП НА ЄВРО-2024
ГРУПА А
Німеччина
Шотландія
Угорщина
Швейцарія
ГРУПА B
Іспанія
Хорватія
Італія
Албанія
ГРУПА C
Словенія
Данія
Сербія
Англія
ГРУПА D
Польща
Нідерланди
Австрія
Франція
ГРУПА E
Бельгія
Словаччина
Румунія
Україна
ГРУПА F
Туреччина
Грузія
Португалія
Чехія
Нагадаємо, 17 розіграш чемпіонату Європи пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня.