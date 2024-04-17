Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Національна команда зіграє у трьох містах Німеччини.

Збірна України базуватиметься у Вісбадені під час Євро-2024 — повідомляє офіційний сайт УАФ.

Команда Сергія Станіславовича Реброва вийшла на турнір через стикові матчі. На груповому етапі Україна зіграє з Румунією у Мюнхені 17 червня, далі проведе матчі зі Словаччиною у Дюссельдорфі 21 червня і Бельгією у Штутгарті 26 червня.

На матч з Румунією команда планує прибути за 2 дні до гри. На матчі зі Словаччиною та Бельгією у збірна планує переїзд автобусом.

Чемпіонат Європи 2024 року стартує 14 червня, фінал відбудеться 14 липня.