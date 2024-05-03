Всі тренери, крім Дешама, задоволені.
getty images
03 травня 2024, 20:20
Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення розширити заявки команд на найближчому чемпіонаті Європи з 23 до 26 гравців. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"Максимальний розмір складу для команд на Євро-2024 збільшено з вихідної квоти в 23 гравці до 26 футболістів.
Команди повинні надати список складу, що включає від 23 до 26 гравців, до сьомого червня", — йдеться у заяві Союзу європейських футбольних асоціацій.
Нагадаємо, чемпіонат Європи 2024 року відбудеться на теренах Німеччині з 14 червня по 14 липня.