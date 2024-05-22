Грузія оголосила свою заявку на Євро-2024

Віллі Саньйоль викликав до збірної 26 виконавців.
Збірна Грузії, фото асоціація футболу країни
22 травня 2024, 16:59
Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньйоль обрав 26 гравців, які братимуть участь у чемпіонаті Європи-2024, передає офіційний сайт Федерації футболу країни.
На колектив Саньйоля перед Євро-2024 чекає товариський матч проти Чорногорії (9 червня).
Склад збірної Грузії
Воротарі: Гіоргі Лорія (Динамо Тбілісі), Гіоргі Мамардашвілі (Валенсія), Лука Гугешашвілі (Карабах).
Захисники: Лаша Двалі (АПОЕЛ), Гурам Кашия (Слован Братислава), Соломон Квірквелія (Аль-Охдуд), Гіоргі Гочолеішвілі (Шахтар), Лука Лочошвілі (Кремонезе), Гіоргі Гвелесіані (Персеполіс), Джемал Табідзе (Панетолікос).
Півзахисники: Отар Какабадзе (Краковія), Гіоргі Кочорашвілі (Леванте), Гіоргі Чакветадзе (Вотфорд), Ніка Квеквескірі (Лех), Отар Кітеішвілі (Штурм), Джаба Канкава (Слован Братислава), Сандро Алтунашвілі (Вольфсберг), Анзор Меквабішвілі (Універсітатя).
Нападники: Хвіча Кварацхелія (Наполі), Буду Зівзівадзе (Карлсруе), Зуріко Давіташвілі (Бордо), Гіоргі Квілітая (АПОЕЛ), Саба Лобжанідзе (Атланта Юнайтед), Леван Шенгелія (Панетолікос), Гіоргі Цитаішвілі (Динамо Батумі), Жорж Мікаутадзе (Мец).
Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині грузини опинилися в групі F, де їм протистоятимуть Туреччина (18 червня), Чехія (22-го) і Португалія (26-го).