Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Велика втрата для Дешама.

Воротар італійського Мілана та збірної Франції Майк Меньян може пропустити чемпіонат Європи — 2024 через травму мізинця. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 28-річний француз вивих мізинця лівої руки. Попередні аналізи показали, що можливість перелому виключена, але Меньяну доведеться носити спеціальний бандаж протягом тижня до проведення подальших аналізів, що дасть змогу визначити його стан та готовність до чемпіонату Європи.

Збірна Франції потрапила до групи D разом зі збірними Нідерландів, Польщі та Австрії.

Нагадаємо, чемпіонат Європи-2024 відбудеться на теренах Німеччині з 14 червня по 14 липня.