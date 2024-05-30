Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У заявці заповнені усі 26 слотів.

Данський футбольний союз на своєму офіційному сайті опублікував заявку національної команди на майбутній чемпіонат Європи 2024 року в Німеччині.

У заявку команди Каспера Юлманда потрапили 26 футболістів.

Воротарі: Каспер Шмейхель (Ніцца), Фредерік Реннов (Уніон), Мадс Германсен (Лестер).

Захисники: Андреас Крістенсен (Барселона), Сімон К'єр (Мілан), Йоакім Андерсен (Крістал Пелес), Яннік Вестергор (Лестер), Віктор Нельссон (Галатасарай), Александр Ба (Бенфіка), Йоакім Меле (Вольфсбург), Расмус Крістенсен (Рома), Віктор Крістіансен (Болонья).

Півзахисники: Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед), Томас Ділейні (Андерлехт), Мортен Юлманд (Спортінг), П'єр-Еміль Гейб'єрг (Тоттенгем), Крістіан Ньоргор, Міккель Дамсгор, Матіас Йенсен (усі – Брентфорд), Якоб Бруун Ларсен (Бернлі), Андреас Ольсен (Брюгге).

Нападники: Андерс Дрейєр, Каспер Дольберг (обидва – Андерлехт), Юссуф Поульсен (Лейпциг), Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед), Йонас Вінд (Вольфсбург).

Нагадаємо, на Євро-2024, який пройде цього літа, Данія зіграє проти Англії, Сербії та Словенії.