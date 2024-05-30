Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Сьогодні "синьо-жовті" планують провести перше тренування.

Сьогодні вранці, 30 травня, делегація збірної України прибула до польського Перемишля, звідки автобусом вирушила до аеропорту у Жешуві. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Переліт із Жешува до Нюрнберга зайняв менше двох годин, після чого Німецький футбольний союз організував автобус для українців прямо на злітній смузі.

Автобусом "синьо-жовті" вирушили до містечка Герцогенаур, за 25 км від Нюрнберга — саме там команда Сергія Реброва проведе перші шість днів зборів.

Завтра до національної команди приєднається нападник Жирони Артем Довбик, який став найкращим бомбардиром Ла Ліги, а за кілька днів — воротар мадридського Реалу Андрій Лунін, який зараз захворів напередодні фіналу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії.

Сьогодні команда Сергія Реброва проведе перше тренування, яке пройде на стадіоні аматорського клубу СК Ельтерсдорф.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка), Андрій Лунін (Реал Мадрид).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Олександр Сваток (СК Дніпро-1), Максим Таловєров (ЛАСК), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Сергій Сидорчук (Вестерло), Руслан Маліновський (Дженоа).

Нападники: Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсія), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Дмитро Різник, Данило Сікан (обидва — Шахтар), Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (усі — Динамо Київ), Єгор Ярмолюк (Бренфорд).

Нагадаємо, вже 3 червня, у Нюрнберзі, Україна проведе перший спаринг перед чемпіонатом Європи, де нам протистоятиме збірна Німеччини, яка є господарем турніру.