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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках підготовки до Євро-2024 збірна України проведе товариський матч проти господаря турніру — Німеччини, який пройде на стадіоні Макс-Морлок-Штадіон у Нюрнберзі.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Юліана Нагельсманна. Так, на перемогу Німеччини можна поставити з коефіцієнтом 1.39, тоді як успіх України оцінюється показником – 6.80.

Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.90.

Тож на що ставити?

Можна поставити на те, що в матчі буде забито більше двух м'ячів "ТБ 2.5" з коефіцієнтом 1.50.

Другим варіантом є ставка "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1.72.

Насамкінець можна поставити на те, що Німеччина переможе, а Україна заб'є з коефіцієнтом 2.69.

Нагадаємо, матч Німеччина – Україна відбудеться у понеділок, 3 червня, о 21:45 за Києвом.