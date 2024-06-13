Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про те, чого можна чекати від чемпіонату Європи.

Старт чемпіонату Європи-2024 вже не за горами. Континентальний форум, на якому очікується велика кількість вболівальників із різних куточків світу, цього разу прийматиме Німеччина.

У цьому матеріалі Football.ua розбере головні інтриги майбутнього турніру, серед яких зокрема виступ збірної України та потенційні результати бомбардирської гонки.

Хто з молодих гравців зможе стати відкриттям Євро-2024

Великі форуми такого масштабу стабільно дарують багато нових гучних імен. Саме тут нерідко запалюються нові зірки світового футболу, за якими активно спостерігають скаути різних топ-клубів. Прикладів можна наводити безліч і поточний турнір не має стати виключенням. Кандидатів на роль молодого відкриття також не бракує.

Якщо виділити декілька футболістів, які на нашу думку можуть вдало заявити про себе, варто звернути увагу на Мартіна Батуріну зі збірної Хорватії. Півзахисником активно цікавилися Арсенал і донецький Шахтар, а за стилем гри його порівнюють із Лукою Модричем. Батуріна теж непогано бачить поле, вміє віддати якісну передачу поміж лініями і добре контролює темп матчів.

Зараз Мартін виступає за Динамо Загреб, яке славиться своїми молодими талантами. Наразі півзахисник провів лише кілька хвилин за свою національну команду, але не виключено, що керманич хорватів Златко Даліч надасть йому можливість проявити себе на Євро і заслужити на трансфер до топового чемпіонату.

Вболівальники побачать на турнірі й Ріккардо Калафіорі. Відомий він по виступам за Болонью, яка оформила вихід до Ліги чемпіонів-2024/25. Хоча захисника можна назвати достатньо відомим гравцем, але ті, хто не слідкує детально за італійським футболом, навряд чи знайомі з ним детальніше. Свого часу він не отримав свого шансу в Ромі, але після успішної оренди в Базелі його підписали "россоблу", а там завдяки кропіткій роботі Тіаго Мотти Ріккардо виріс до звання одного з найперспективніших футболістів Європи.

Калафіорі здатен виконувати великий об'єм роботи, входить до числа лідерів за багатьма ключовими аспектами, а також активно піднімається у півзахист, може закрити одразу декілька позицій в захисті. Словом, профайл сучасного центрбека, який підходить для моделі гри як в три, так і в два центральних захисника. Поки що він ще не дебютував у збірній Італії, але враховуючи пошкодження Франческо Ачербі, а також універсальність Калафіорі є ймовірність, що тренерський штаб може зробити ставку саме на нього. Зараз захисником Болоньї цікавляться Тоттенгем, Челсі та інші гранди.

В свою чергу Йоган Бакайоко встиг засвітитися на найвищому рівні в складі збірної Бельгії, а також у ПСВ. Чемпіонат Європи буде головною вітриною для нього. Свого часу вінгер пройшов академії кількох бельгійських клубів, а в складі команди з Ейндговена перетворився на молодого таланта, якого хочуть бачити в своєму складі багато колективів із топових чемпіонатів.

У ПСВ Йоган набрав 14+14 в усіх турнірах цього сезону, вигравши Ередівізі, а також дістався 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зараз ним цікавляться представники АПЛ, Боруссія Дортмунд та інші. Навіть попри конкуренцію у своїй національній команді він може добре себе зарекомендувати і піти на підвищення, як це свого часу вдалося його ексодноклубнику Коді Гакпо.

Крім того, є приклади інших футболістів у різних збірних, які вже встигли заявити про себе навіть у передових клубах, але поки що не сформували статус суперзірок, як от Арда Гюлер, Кріст'ян Асллані, Беньямін Шешко, Бредлі Баркола та інші. Буде цікаво побачити цих виконавців на рівні великого турніру.

Як пройде сам чемпіонат Європи?

Подібні турніри — завжди свято для вболівальників та країни, яка їх приймає, але є й інша сторона медалі, що полягає у ризиках, які несе за собою подія такого масштабу. На попередніх чемпіонатах Європи мали місце різні інциденти. У 2016 році відбулися сутички між вболівальниками збірних росії та Англії, інші локальні скандали в різних містах Франції.

В 2021 році світ був сконцентрований на темі пандемії коронавірусу, тому виникали складнощі в організаційних питаннях. Це стосується в першу чергу оформлення великої кількості додаткових документів, логістичних проблем, коли командам і фанатам доводилося подорожувати на матчі різними країнами, сутички англійських вболівальників із поліцією під час фіналу на Вемблі.

У Німеччині, в якій перебуває велика кількість мігрантів, а також враховуючи нинішню нестабільну ситуацію у світі потрібні додаткові міри безпеки. Країна точно має провести турнір на найвищому рівні, що вже доводила в тому числі на попередніх великих форумах, але питання стосовно можливих скандалів залишається відкритим.

Дуже хотілося б, щоб Євро-2024 пройшов без проблем і не доводилося відволікатися від атмосфери свята, сконцентрувавшись безпосередньо на футбольній складовій.

Хто стане найкращим бомбардиром турніру?

Претендентів тут дуже багато, а виділяється, звісно, Кіліан Мбаппе. Збірна Франції буде одним із головних фаворитів, а сам форвард, який став кращим голеадором ЧС-2022, зараз перебуває у чудовій формі. На рахунку Кіліана понад 40 голів в усіх турнірах, а також він уже оформив свій перехід до мадридського Реала, де нарешті буде виступати в одній з найкращих ліг світу. В національній команді він є незамінним гравцем колективу Дідьє Дешама і традиційним лідером, згадайте хоча б, хто витягнув "Ле Бле" до серії пенальті у фіналі мундіалю.

Але серед конкурентів Мбаппе є багато інших відомих усім імен. Другий претендент на титул, збірна Англії, має у складі Гаррі Кейна, який побив багато рекордів у дебютному сезоні в Бундеслізі. Забив найбільше голів для новачка чемпіонату, рекордна кількість забитих м'ячів після стартових турів, перевершення показників Уве Зелера, своїх співвітчизників Кевіна Кігана та Джейдона Санчо, найрезультативніша кампанія в кар'єрі... З такими кондиціями "Три Леви" точно можуть розраховувати на трофей. Перешкодою може стати те, що Гаррі мало забиває на самих великих турнірах, але цього разу все може скластися інакше.

В хорошій формі й Ромелу Лукаку. Форвард знайшов себе в Ромі, де забив 21 гол. Не треба забувати й те, що він традиційно добре грає за збірну Бельгії. Потужні 83 голи говорять самі за себе. Команда Доменіко Тедеско претендує на звання тіньового фаворита, хоч у неї вже немає багатьох героїв золотого покоління, яке брало "бронзу" чемпіонату світу. Проте, вона все одно має достатньо цікавих імен, а також хорошого тренера.

В Іспанії прямо зараз у крутій формі Альваро Мората. Дієго Сімеоне будує новий, більш атакувальний Атлетіко і Мората грає в ньому одну з ключових ролей. Цього сезону має таку саму кількість голів, як і Лукаку, а поза тим вміє відзначатися у важливих матчах. Наприклад, саме його м'яч дозволив вибити Хорватію у додатковий час в 1/8 фіналу Євро-2020.

Найбільш багатий вибір на це звання в Португалії. Є Гонсалу Рамуш, який не дуже топово провів дебютний сезон у ПСЖ, але у складі "лузітан" станом на зараз забив 8 голів у 11 матчах. Є менш очевидні кандидатури — Рафаель Леау і Жоау Феліш, але Кріштіану Роналду є фаворитом серед них усіх. Він перебуває у чудовій формі, побив рекорд результативності в черговій країні та буде вмотивований провести цей чемпіонат Європи на найвищому рівні.

Серед інших кандидатів - Кай Гаверц, Джанлука Скамакка, Расмус Гойлунд, Роберт Левандовські, Артем Довбик, Міхаель Грегоріч. Проте, бомбардирська гонка буде залежати від того, як далеко пройдуть певні збірні в турнірі.

Як проявить себе збірна Португалії?

Після перемоги на Євро-2016 команду почали асоціювати з прагматичним та менш яскравим футболом, але з того часу вона помітно змінилася. В першу чергу, її залишив Фернанду Сантуш, який зміг витиснути максимум із того складу, який був на турнірі у Франції. Втім, його методи роботи не підходили новій генерації футболістів, що поступово рухалася до регулярних виступів у збірній.

Кульмінацією стала невдача на ЧС-2022. Португалія не провалилася, але виліт у чвертьфіналі важко назвати стелею для потенціалу нинішніх "лузітан". Мали місце і конфлікти у роздягальні, тому продовжувати співпрацю з тренером було нелогічно. Замість нього запросили Роберто Мартінеса, який демонстрував хороші результати з піковою збірною Бельгії. Той колектив не взяв жодного трофею, але грав у атакувальний футбол, де багато гравців отримували більше свободи. Це добре корелює з бажаннями його нинішніх підопічних.

Нинішня Португалія має потужний потенціал саме попереду, де зібрані перспективні та досвідчені футболісти з топових чемпіонатів. Рафаель Леау, Діогу Жота, відкриття з Вулвергемптона Педру Нету, Жоау Феліш, Гонсалу Рамуш, Бернарду Сілва, нікуди не подівся й Кріштіану Роналду. Не дивує той факт, що саме команда Мартінеса стала найбільш результативною у відборі, забивши 36 голів у групі. Найголовніше те, що небезпека може йти не лише з атакувальної лінії. Вистачає креативних гравців і на інших позиціях — Жоау Канселу, Бруну Фернандеш та інші.

Також цей колектив має надійний захист, пропустивши менше всіх у кваліфікації. Суперників у ній було важко назвати занадто серйозними для його рівня, але лише 2 пропущених голи все одно вражають. Коли в тебе є Рубен Діаш, а також молоді таланти, яких хоче багато топових клубів, це передбачувано. Тепер головне запитання — чи зможе Португалія виграти трофей? У Бельгії Роберто Мартінес відзначився тим, що попри гарний футбол йому інколи не вистачало прагматизму, через що те покоління не виграло великих турнірів, тож цікаво побачити, що буде цього разу.

Хто стане найкращим гравцем Євро-2024?

Часто це звання дають одному з лідерів команди, що здобула кубок імені Анрі Делоне, але так буває не завжди. У 2016 році ним став Антуан Грізманн, який програв у фіналі домашнього чемпіонату Європи, але забивав важливі голи майже на кожній стадії турніру.

Та й обрати героя навіть у чемпіонському колективі не завжди буває легко. На Євро-2020 таким був воротар Джанлуїджі Доннарума, який витягнув для збірної Італії серію пенальті у фіналі з Англією, а також грав надійно протягом турніру. В 2012 році найкращим було визнано Андреса Іньєсту, який диригував атаками Іспанії і був фундаментальним гравцем у центрі поля.

Кандидати постійно різні, а вклад на турнірі не завжди обчислюється голами чи асистами. Тому цікаво буде подивитися, хто забере дану нагороду цього разу. Крім визнаних бомбардирів своїх команд, про яких ми писали вище, є й футболісти інших позицій, які можуть відіграти ключову роль.

Можливо, це буде хтось із ветеранів, для яких Євро стане фінальним акордом в кар'єрі, як для Луки Модрича, або хтось із молодших, проте впливових гравців, як Жеремі Доку.

Чи зможуть Франція або Англія з крутими складами виграти турнір?

В обох національних збірних прямо зараз дуже потужні покоління, які не відчували смаку перемог у великих турнірах. У меншій мірі це стосується Франції, що виграла ЧС-2018, але з тієї команди на Євро-2024 можуть поїхати лише Альфонс Ареоля, Бенжамен Павар, Н'Голо Канте, Усман Дембеле, Кіліан Мбаппе, Антуан Грізманн та Олів'є Жиру. Крім того, домашній чемпіонат Європи у 2016 році "Ле Бле" програли, мінімально поступившись Португалії у фіналі. На попередньому континентальному форумі вони зіграли невдало і вилетіли в 1/8 фіналу від Швейцарії. Тому мотивації їм точно не займати.

За ці роки до складу команди прийшло багато нових топових гравців — Майк Меньян, Вільям Саліба, Жюль Кунде, Тео Ернандес, Орельєн Чуамені, Воррен Заїр-Емері, Бредлі Берколя, Маркус Тюрам та інші. Зрозуміло, чому кажуть, що у команди Дідьє Дешама є декілька рівноцінних складів. Треба довести амбіції ділом. На попередніх турнірах майже завжди Франція була в числі призерів, цього разу як мінімум півфінал виглядає цілком реальним завданням.

В Англії також підтягнулася чергова генерація крутих футболістів. Практично на кожній позиції є зірка світового масштабу. В захисті є Джон Стоунз, Трент Александер-Арнольд, Кайл Вокер, в півзахисті — Деклан Райс, Джуд Беллінгем, Коул Палмер. В атаці Гаррі Кейну допомагають Філ Фоден і Букайо Сака. Хтось може сказати, що головний тренер Гарет Саутгейт сковує потенціал своїх гравців, не дозволяючи їм грати у більш презентабельний футбол, але, по-перше, це приносить результат, тому що "Три Леви" встигли зіграти у півфіналі чемпіонату світу та фіналі чемпіонату Європи, по-друге, зараз її стиль дещо змінюється. Вже на мундіалі у Катарі ми побачили інший колектив, який багато забивав і грав у домінуючому стилі.

Вболівальники збірної Англії зачекалися трофеїв. Лише один кубок світу в історії національної команди — це занадто мало для її статусу. В минулому плеяда зірок на чолі з Джоном Террі, Стівеном Джеррардом, Френком Лемпардом, Вейном Руні, Майклом Оуеном, Девідом Бекхемом і багатьма іншими не зуміла жодного разу виграти Євро, а хлопці Саутгейта за потенціалом цілком здатні перервати даний негативний період.

Яка з команд стане відкриттям Євро?

Серед претендентів можна назвати Албанію, яка під керівництвом Сілвіньо добре пройшла відбір на Євро, а також має достатньо перспективний склад. Команда виграла свою групу, забивала може і не так багато, зате мало пропускала, а поза тим програла всього раз.

Серед талантів "орлів" можна виділити півзахисника Інтера Крістіан Асллані, а також Армандо Брою з Челсі. Крім того, тут є досвідчені ветерани, як-то Етріт Беріша, Берат Джимсіті, Ельсеїд Хюсай, Іван Баллью. Тому від цього сплаву досвіду та молодості можна чекати несподіванки. Група дісталася потужна, Албанія не буде в ній кандидатом навіть на третє місце, але точно здатна неприємно здивувати фаворитів.

Навряд чи хтось ставить на Словаччину, але суперник по групі збірної України також може претендувати щонайменше на друге місце. В цій команді є гравці топового рівня — Мартін Дубравка, Мілан Шкріньяр, Петер Пекарік, Станіслав Лоботка та інші, а головний тренер Франческо Кальцона був вагомою частиною чемпіонського Наполі минулого сезону.

Цікаво виглядають і перспективи Грузії. Вона має доволі міцний склад, який здатен дістатися плей-оф. Варто згадати хоча би імена Гіоргі Мамардашвілі чи Хвічі Кварацхелії, але є й представник Шахтаря Георгі Гочолейшвілі, гравець Вотфорда Гіоргі Чахветадзе, Саба Лобжанідзе з Атланти Юнайтед — створити проблеми іншим командам вони здатні. Це було доведено у тій же відбірковій групі, де команда Віллі Саньоля виглядала добре з Іспанією та Шотландією. Шанси бодай на третє місце є.

Можна чекати прориву і від Туреччини. Склад цього колективу традиційно має багато зірок — Озан Кабак, Зекі Челік, Хакан Чалханоглу, Саліх Озджан, Арда Гюлер, Ірфан Кахведжі, Кенан Їлдиз. Найвищим його досягненням на Євро є півфінал у 2008 році, але відтоді команду чекали невдачі, тому що вона жодного разу не вийшла навіть до 1/8 фіналу. Цього разу все може вийти краще через групу, в якій вона опинилася, там є явний фаворит, втім інші мають приблизно однакові шанси на інші путівки.

Чи зможе Італія захистити титул?

На чемпіонат Європи володар трофею кваліфікувався не без проблем. Дану команду ми встигли вивчити по матчам зі збірною України. Поразки в зустрічах з Англією, а також нічия з Північною Македонією змусили "Скуадру Адзурру" грати ключове протистояння у фінальному турі саме із колективом Сергія Станіславовича Реброва. В підсумку, нульова нічия та друге місце за додатковими показниками.

З моменту перемоги на Євро-2020 відбулося багато перебудов. По-перше, тренерську посаду залишив Роберто Манчіні, по-друге, завершили кар'єру у збірній Джорджо К'єлліні, Леонардо Бонуччі, деякі інші гравці з того складу за різними причинами вже не знаходяться в команді, а перед нинішнім континентальним форумом вона встигла вилетіти від Північної Македонії у кваліфікації ЧС-2022. Тому не виключено, що повторити успіх буде важко. У групі з Іспанією, Хорватією і Албанією взагалі є ризик фінішувати навіть на третьому місці, але Італія навіть попри всі складнощі має достатньо якості, щоб знову здивувати всіх.

Як проявить себе збірна Німеччини?

На великих турнірах багатьох вболівальників цікавить питання, що продемонструє збірна-господар. Коли ми говоримо про команду рівня Німеччини, очікування зростають в геометричній прогресії. В цій країні традиційно робиться велика ставка на домашні форуми. Вдалі виступи викликають аплодисменти, невдачі сприймаються нерідко доволі болісно. У даній ситуації від неї чекають як мінімум фіналу.

Чи здатен нинішній колектив дійти до настільки високої стадії? Є сумніви. Після епохи Йоагіма Льова "Бундестім" проходить процес зміни поколінь, який все ніяк не завершується. Причина криється і у змінах тренерів, і складі, що потребує більш гнучкого підходу. Багато футболістів збірної некомфортно себе почувають в одній конкретній ролі, їм потрібно більш свободи і запрошення Юліана Нагельсманна має допомогти. Він любить різні формації і постійні ротації на багатьох позиціях, але наразі це не працює так, як потрібно. Важко оцінювати Німеччину по товариським матчам, втім деякі позитивні моменти помітні вже зараз. Експерименти все ще продовжуються, але з'являється більш менш чітка картина нової команди.

На попередніх форумах були провали. Із ЧС-2018 вилетіли після групового етапу, на Євро-2020 зупинилися в 1/8 фіналу, ЧС-2022 знову приніс виліт у групі. Занадто довго, як для світового гранда. Ще одну невдачу вболівальники можуть не пробачити.

Суто на перший погляд вже на груповій стадії є суперники, здатні в разі проблем неприємно здивувати господарів, але за потенціалом цей колектив може дійти як мінімум до півфіналу.

Чи вдасться збірній України успішно виступити на турнірі?

Команда Сергія Станіславовича Реброва успішно пройшла відбір на Євро, але тепер завдання полягає в проходженні якомога довше сіткою турніру. На відміну від попередніх континентальних форумів цього разу група Україні дісталася цілком хороша — Бельгія є непростим колективом, але навіть у випадку невдачі з нею реально виграти у Румунії та Словаччини. Досвід минулих чемпіонатів Європи підказує, що навіть на перший погляд менш статусні суперники здатні створити багато неприємностей у випадку невдалої гри, тому необхідно провести матчі з повною концентрацією.

Чекати на суттєві звитяги потрібно, але не треба забувати, що цей колектив лише перебуває на стадії розвитку, тому плей-оф є необхідним мінімумом, а потім треба дивитися по ситуації. У випадку, якщо вдасться уникнути зустрічі з європейськими топами одразу, є можливість дійти щонайменше до чвертьфіналу. З моменту Євро-2020 національна команда стала лише сильніше. Якщо від колективу Андрія Шевченка чекали більш яскравої гри, то зараз він грає у прагматичний футбол, де треба нерідко адаптуватися до суперників. Це може комусь не подобатися, але даний стиль наразі приносить результат. Також зараз в складі все більшу роль грають молоді гравці, які виступають у головних лігах Європи і топових клубах УПЛ. Чекаємо на успішний виступ у турнірі.