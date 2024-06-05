Нова угода розрахована до кінця чемпіонату світу 2026 року.
rfef.es
05 червня 2024, 00:28
Королівська іспанська федерація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту головного тренера збірної Луїса Де ла Фуенте.
Як виявилося, угода з 62-річним фахівцем була розрахована до 30 червня цього року, але тепер її було продовжено до кінця чемпіонату світу 2026 року.
Також наголошується, що у тренерському штабі фахівця відбудуться деякі зміни, але які саме не уточнюється.
Нагадаємо, Де ла Фуенте очолив Іспанію у грудні 2022 року, після чого у 2023 році зміг виграти Лігу націй. Також збірна успішно провела відбірковий етап на Євро-2024, посівши перше місце у своїй групі.
На Євро-2024 збірна Іспанії зіграє проти Хорватії, Італії та Албанії.