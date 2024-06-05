Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нова угода розрахована до кінця чемпіонату світу 2026 року.

Королівська іспанська федерація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту головного тренера збірної Луїса Де ла Фуенте.

Як виявилося, угода з 62-річним фахівцем була розрахована до 30 червня цього року, але тепер її було продовжено до кінця чемпіонату світу 2026 року.

Також наголошується, що у тренерському штабі фахівця відбудуться деякі зміни, але які саме не уточнюється.

Нагадаємо, Де ла Фуенте очолив Іспанію у грудні 2022 року, після чого у 2023 році зміг виграти Лігу націй. Також збірна успішно провела відбірковий етап на Євро-2024, посівши перше місце у своїй групі.

На Євро-2024 збірна Іспанії зіграє проти Хорватії, Італії та Албанії.