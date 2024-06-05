Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 4 червня 2024 року.

Національна збірна Італії в рамках підготовки до майбутнього Євро-2024 провела товариський матч проти Туреччини, так і не зумівши на власному полі відкрити лік забитим м’ячам.

Напружена зустріч поміж двома учасниками фінальної частини турнірну за два тайми так і не переросла на справжню гостроту біля воріт, тоді як господарі максимум відзначились влучанням у стійку на завершення першої половини гри.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Італія — Туреччина у рамках підготовки до Євро-2024:

Італія — Туреччина 0:0

Італія: Вікаріо — Ді Лоренцо, Манчіні, Бастоні, Дімарко (Калафіорі, 84) — Крістанте, Жоржиньо (Фаджолі, 62) — Орсоліні, Пеллегріні (Фраттезі, 68), К’єза — Ретегі (Распадорі, 68).

Туреччина: Баїндир — Челік (Озкачар, 66), Бардакджі, Кабак (Демірал, 42), Мюлдюр — Чалханоглу, Айхан (Ездемір, 66) — Айдин, Язиджи (Кекчю, 54), Їлдиз — Їлмаз (Кілчісой, 81).

Попередження: Орсоліні, Манчіні