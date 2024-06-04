Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
04 червня 2024, 23:59
Італія та Туреччина зіграли в безбарвну нічию
Команда Лучано Спаллетті в Болоньї не спромоглась навіть забити у ворота суперників.
Італія — Туреччина, Getty Images
04 червня 2024, 23:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Італія — Туреччина 0:0
Італія: Вікаріо — Ді Лоренцо, Манчіні, Бастоні, Дімарко (Калафіорі, 84) — Крістанте, Жоржиньо (Фаджолі, 62) — Орсоліні, Пеллегріні (Фраттезі, 68), К’єза — Ретегі (Распадорі, 68).
Туреччина: Баїндир — Челік (Озкачар, 66), Бардакджі, Кабак (Демірал, 42), Мюлдюр — Чалханоглу, Айхан (Ездемір, 66) — Айдин, Язиджи (Кекчю, 54), Їлдиз — Їлмаз (Кілчісой, 81).
Попередження: Орсоліні, Манчіні