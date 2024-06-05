Доменіко Тедеско висловив думку стосовно гри з Україною на чемпіонаті Європи. 

"Матч з Україною зараз дуже далеко. Ми маємо товариські матчі зі збірними Чорногорії та Люксембургом, а також, звичайно, ще буде матч зі Словаччиною, а потім матч з Румунією та Україною", — цитує тренера офіційний Ютуб-канал збірної Бельгії. 

"Звичайно, цей матч далеко, але вже бачили, наскільки я пам’ятаю, як вони захищалися у 5 захисників у матчі проти Італії. Вони можуть захищатися у різних формаціях. Це команда, яка добре володіє м’ячем, має гарних гравців та гарну структуру". 

Матч Україна — Бельгія відбудеться 26 червня. 

 