Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від тренера стосовно виступів на Євро-2024.

Доменіко Тедеско висловив думку стосовно гри з Україною на чемпіонаті Європи.

"Матч з Україною зараз дуже далеко. Ми маємо товариські матчі зі збірними Чорногорії та Люксембургом, а також, звичайно, ще буде матч зі Словаччиною, а потім матч з Румунією та Україною", — цитує тренера офіційний Ютуб-канал збірної Бельгії.

"Звичайно, цей матч далеко, але вже бачили, наскільки я пам’ятаю, як вони захищалися у 5 захисників у матчі проти Італії. Вони можуть захищатися у різних формаціях. Це команда, яка добре володіє м’ячем, має гарних гравців та гарну структуру".

Матч Україна — Бельгія відбудеться 26 червня.