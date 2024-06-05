Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершився контрольний поєдинок за участі майбутнього суперника збірної України на Євро-2024.

У рамках підготовки до Євро-2024 збірна Бельгії зустрілася зі збірною Чорногорії в товариському матчі на Стадіоні імені короля Бодуена в Брюсселі.

Господарі поля встигли вийти вперед ще до завершення першого тайму завдяки голу Де Брюйне. Для півзахисника Манчестер Сіті цей поєдинок був 100-м за національну команду. Подвоїти свою перевагу бельгійці зуміли лише в компенсований до другої половини зустрічі час — тоді Троссар реалізував пенальті. Зазначимо, що ще до завершення основного часу поєдинку Чорногорія залишилася в меншості через отриману Брновичем другу жовту картку.

Бельгія — Чорногорія 2:0

Голи: Де Брюйне, 44, Троссар, 90+3 (пен.)

Бельгія: Кастельс — Меньє (Кастань, 46), Дебаст, Фас (Вітсель, 46), Де Кюйпер — Вермерен, Онана (Доку, 46) — Бакайоко (Мангаля, 46), Де Брюйне (Троссар, 46), Карраско (Лукебакіо, 46) — Опенда

Чорногорія: Шаркич — Вешович (М. Вукчевич, 70), Рубежич, Вуячич, А. Вукчевич — Брнович, Куч (М. Бакич, 61) — Осмаїч (Д. Бакич, 86), Йоветич (Косович, 70), Цамай (Йовович, 61) — Крстович (Мугоша, 86)

Попередження: Брнович, Мугоша

Вилучення: Брнович, 88 (друге попередження)

Нагадаємо, колектив Доменіко Тедеско є майбутнім суперником збірної України в групі Е чемпіонату Європи-2024. Ще один суперник українців і бельгійців, а саме збірна Словаччини, розгромила в спарингу Сан-Марино.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (21 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).