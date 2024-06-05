Завершився контрольний поєдинок за участі майбутнього суперника збірної України на Євро-2024.
Бельгія - Чорногорія, Getty Images
05 червня 2024, 23:47
У рамках підготовки до Євро-2024 збірна Бельгії зустрілася зі збірною Чорногорії в товариському матчі на Стадіоні імені короля Бодуена в Брюсселі.
Господарі поля встигли вийти вперед ще до завершення першого тайму завдяки голу Де Брюйне. Для півзахисника Манчестер Сіті цей поєдинок був 100-м за національну команду. Подвоїти свою перевагу бельгійці зуміли лише в компенсований до другої половини зустрічі час — тоді Троссар реалізував пенальті. Зазначимо, що ще до завершення основного часу поєдинку Чорногорія залишилася в меншості через отриману Брновичем другу жовту картку.
Бельгія — Чорногорія 2:0
Голи: Де Брюйне, 44, Троссар, 90+3 (пен.)
Бельгія: Кастельс — Меньє (Кастань, 46), Дебаст, Фас (Вітсель, 46), Де Кюйпер — Вермерен, Онана (Доку, 46) — Бакайоко (Мангаля, 46), Де Брюйне (Троссар, 46), Карраско (Лукебакіо, 46) — Опенда
Чорногорія: Шаркич — Вешович (М. Вукчевич, 70), Рубежич, Вуячич, А. Вукчевич — Брнович, Куч (М. Бакич, 61) — Осмаїч (Д. Бакич, 86), Йоветич (Косович, 70), Цамай (Йовович, 61) — Крстович (Мугоша, 86)
Попередження: Брнович, Мугоша
Вилучення: Брнович, 88 (друге попередження)
Нагадаємо, колектив Доменіко Тедеско є майбутнім суперником збірної України в групі Е чемпіонату Європи-2024. Ще один суперник українців і бельгійців, а саме збірна Словаччини, розгромила в спарингу Сан-Марино.
Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:
▪️ Румунія — Україна (17 червня);
▪️ Словаччина — Україна (21 червня);
▪️ Україна — Бельгія (26 червня).