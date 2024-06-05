Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Майбутній суперник збірної України на Євро-2024 провів свій перший контрольний матч перед турніром.

Збірна Словаччини у товариському матчі у рамках підготовки до Євро-2024 розгромила Сан-Марино з рахунком 4:0.

Словаки зробили суттєву заявку на перемогу у перші десять хвилин зустрічі, коли у воротах скромного Сан-Марино відзначилися Томаш Ріго та Томаш Суслов.

Потім на 36 хвилині третій м'яч забив Лукаш Хараслін, а остаточну крапку в матчі поставив Давід Стрелец.

Свій наступний матч Словаччина проведе проти Уельсу – гра відбудеться 9 червня.

Нагадаємо, Словаччина – майбутній суперник збірної України на Євро-2024. Також у групі Бельгія та Румунія.

Словаччина – Сан-Марино 4:0

Голи: Ріго, 8, Суслов, 10, Хараслін, 36, Стрелец, 58.

Словаччина: Родак, Де Марко, Шкрініар, Дьомбер (Дюріш, 77), Пекарік (Оберт, 46), Бенеш, Грошовський, Ріго (Голлі, 68), Суслов (Тупта, 59), Хараслін (Сауер, 46), Стрелец (Полієвка, 59).

Сан-Маріно: Коломбо, Тозі (Вітайолі, 84), Россі, Чеволі, Фаббрі (Д'Аддаріо, 25), Голінуччі (Мулароні, 62), Голінуччі (Баттістіні, 62), Сенсолі, Контадіні, Берарді (Каспероні, 62), Нанні (Палацці, 84).

Попередження: Контадіні, Палацці.