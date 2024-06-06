Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 5 червня 2024 року.

Національна збірна Бельгії в рамках підготовки до майбутнього Євро-2024 провела товариський матч проти Чорногорії, не зустрівши спротиву на власному полі.

У сотому для себе матчі за "Червоних дияволів" красень-гол під завісу першого тайму поклав Кевін де Брюйне, після чого Доменіко Тедеско дозволив собі вільно проводити ротацію після перерви.

У підсумку, зустріч завершувалась голом Леандро Троссара з пенальті вже в компенсований час.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Бельгія — Чорногорія у рамках підготовки до Євро-2024:

Бельгія — Чорногорія 2:0

Голи: Де Брюйне, 44, Троссар, 90+3 (пен.)

Бельгія: Кастельс — Меньє (Кастань, 46), Дебаст, Фас (Вітсель, 46), Де Кюйпер — Вермерен, Онана (Доку, 46) — Бакайоко (Мангаля, 46), Де Брюйне (Троссар, 46), Карраско (Лукебакіо, 46) — Опенда

Чорногорія: Шаркич — Вешович (М. Вукчевич, 70), Рубежич, Вуячич, А. Вукчевич — Брнович, Куч (М. Бакич, 61) — Осмаїч (Д. Бакич, 86), Йоветич (Косович, 70), Цамай (Йовович, 61) — Крстович (Мугоша, 86)

Попередження: Брнович, Мугоша

Вилучення: Брнович, 88 (друге попередження)