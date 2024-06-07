Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Колишній український опорник, який у 2013 році переїхав до Польщі, висловився про майбутню товариську зустріч із "синьо-жовтими".

Національна збірна України проведе свій другий товариський матч у рамках підготовки до майбутнього Євро-2024, тоді як суперником "синьо-жовтих" стане збірна Польщі, а місцем проведення — Варшава.

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Опорний півзахисник збірної Польщі та колишній українець Тарас Романчук, який народився у волинському місті Ковель та у 2013 році обрав для себе польський життєвий шлях, поділився очікуваннями від майбутнього товариського протистояння з Україною.

"Для мене це дуже сентиментальний матч. Мушу визнати, що він один з найважливіших у моєму житті. Я сподіваюся, що буду на полі [Тарас Романчук зіграє в старті]. Я радий, що я там, де є, і що тренер оцінив мій сезон у Ягеллонії.

Дивився матч Україна — Німеччина. Попри те, що поєдинок закінчився з рахунком 0:0, це був досить хороший матч. Найсильніша сторона України – перехід від захисту до нападу. У них для цього є необхідне: вінгери та швидкі захисники.

З початку війни я лише два-три рази був в Україні, відвідав батьків. Тому мені важко говорити про настрої в країні. Впевнений, що більшість людей чекає на Євро-2024 і вболіває за команду.

Що я можу дати цій команді? Агресивність, позиціонування, утримання позиції та досвід. За свою кар'єру я провів багато матчів, думаю, буду корисний. Ми всі наполегливо працюємо, щоб довести тренеру, що на нас варто робити ставку. Ми не зупиняємось", — сказав Тарас Романчук на передматчевій пресконсференції.

Матч Польща — Україна відбудеться сьогодні, 7 червня, о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція буде доступна на Football.ua. У своєму першому контрольному поєдинку "синьо-жовті" зіграли в нульову нічию з Німеччиною.