Збірні Польщі та України на Народовому стадіоні у Варшаві зіграють товариський матч.

Міхал Пробеж вирішив використати з перших хвилин 

Сергій Ребров, після нічиєї проти Німеччини (0:0), використав повністю новий склад.

Зелінські, Шиманські, Романчук, Залевські — Букса, Мілік.

Запасні: Щесни, Булка, Бохневич, Калузінські, Модер, Левандовські, Гросіцькі, Пухач, Берешинські, Урбанські.

Україна: Бущан — Тимчик, Таловєров, Бондар, Миколенко — Маліновський, Сидорчук, Судаков — Ярмоленко, Довбик, Зубков.

Запасні: Трубін, Лунін, Конопля, Сваток, Степаненко, Яремчук, Мудрик, Забарний, Циганков, Зінченко, Бражко, Шапаренко, Матвієнко, Ванат, Михайліченко.

Гра Польща — Україна почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.