Стали відомі стартові склади команд для поєдинку товариського матчу, у якому зіграють Польща та Україна.
Сергій Сидорчук та Андрій Ярмоленко, фото УАФ
07 червня 2024, 20:44
Збірні Польщі та України на Народовому стадіоні у Варшаві зіграють товариський матч.
Міхал Пробеж вирішив використати з перших хвилин
Сергій Ребров, після нічиєї проти Німеччини (0:0), використав повністю новий склад.
Зелінські, Шиманські, Романчук, Залевські — Букса, Мілік.
Запасні: Щесни, Булка, Бохневич, Калузінські, Модер, Левандовські, Гросіцькі, Пухач, Берешинські, Урбанські.
Україна: Бущан — Тимчик, Таловєров, Бондар, Миколенко — Маліновський, Сидорчук, Судаков — Ярмоленко, Довбик, Зубков.
Запасні: Трубін, Лунін, Конопля, Сваток, Степаненко, Яремчук, Мудрик, Забарний, Циганков, Зінченко, Бражко, Шапаренко, Матвієнко, Ванат, Михайліченко.
Гра Польща — Україна почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.