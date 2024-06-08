Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 7 червня 2024 року.

Національна збірна Англії в рамках підготовки до майбутнього Євро-2024 провела товариський матч проти Ісландії, несподівано поступившись на власному полі.

Одні з фаворитів майбутнього турніру шокували публіку Вемблі, коли на початку гри пропустили від збірної, яка не змогла пробитись на змагання в Німеччині через виліт у плей-оф від України.

Після цього ісландці настільки майстерно контролювали ситуацію, що завершили гру навіть із більшою кількістю влучань у площину воріт за суперників.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Англія — Ісландія в рамках підготовки до Євро-2024:

Англія — Ісландія 0:1

Гол: Торстейнссон, 12

Англія: Рамсдейл — Вокер (Александер-Арнольд, 66), Стоунз (Конса, 46), Геї, Тріпп'єр (Гомес, 64) — Мейну, Райс — Палмер (Езе, 77), Фоден, Гордон (Сака, 64) — Кейн (Тоуні, 64)

Ісландія: Вальдімарссон — Б'яркасон, Гретарссон, Інгасон, Фіннссон — Траустасон, Гудмундссон (Сігурдссон, 83), Гаральдссон (Йоганнессон, 83) — Торстейнссон (Лунддаль, 90+3), Гудйонсен, Андерсон (Тордарсон, 64)

Попередження: Інгасон, Гаральдссон, Фіннссон